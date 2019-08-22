В сеть «слили» дизайн Playstation 5 с огромным кулером

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Официально зарегистрованное брендом Sony устройство является новой Playstation, уверены инсайдеры.

До выхода PS5 ещё более года, но всё больше подробсностей всплывает о функциях новой консоли Sony, её технических характеристиках и играх для PS5. А буквально сегодня в сеть слили макет устройства, которое, по мнению, сливших его инсайдеров, является самой PlayStation 5. Что самое интересное в макете PS5, так это его V-образный дизайн, который можно сравнить с римской цифрой V (что означает «5»). На схеме видно несколько портов USB для контроллеров DualShock, а также ряд кнопок, которые, вероятно, соответствуют извлечению дисков, включению питания и другим функциям подключения. Там есть тонкий слот, который, вероятно, также может являться дисководом.

Ребристые стороны и края, очевидно, закрывают кулер, которая должна быть огромным, чтобы справиться с возросшей в мощности PS5, по сравнению с нынешним поколением консолей. Макет, о котором идёт речь, был зарегистрирован как электронное устройство Sony после подачи заявки на патент 13 августа.

Изображение просочилось благодаря инсайдероскому ресурсу LetsGoDigital, где уверены, что это именно дизайн новой консоли. Они же сообщают, что патент на консоль официально зарегистрирован брендом Sony через WIPO (Всемирное ведомство интеллектуальной собственности), а технический директор Sony Юсухиро Оотори указан в патенте как его разработчик. Скорее всего, это и есть PlayStation нового поколения. Однако, впереди ещё год, поэтому можно предположить, что дизайн консоли может и немного измениться.