Провальное обновление превращает флагманы Samsung в «кирпич»

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Сервисный центр отказывается чинить смартфоны, лишая их гарантии.

За последнее время количество обновлений для всевозможных гаджетов, которые наносят им вред, заметно участилось, от чего страдают не только пользователи, но и сами компании. Правда, в отличие от других Samsung, похоже, не слишком переживает о своём имидже, так как продолжает сознательно его портить. По крайней мере к такому выводу пришли комментаторы после поста одного из пострадавших в Сети.

Начать стоит с того, что недавно вышло крайне провальное обновление системы, которое выборочно превращает флагманы компании в бесполезный «кирпич». Так, один из пользователей Сети «удачно» обновился и, по собственным соображениям, повредил загрузчик устройства. Смартфон застрял на вечной загрузке и более не включался, а восстановление не возымело никакого эффекта.

Объектом ещё большего позора стали сервисный цент и техподдержка компании, которые не только не помогли пострадавшему, но и сделали практически всё, чтобы эту ситуацию усугубить. Клиента пинали от одного менеджера к другому, кормили «завтраками» и обещаниями, а после отправки устройства в сервис и вовсе сняли с последнего гарантию. Горе-специалисты заключили, что на смартфоне производили попытку получения Root-прав, а потому чинить его они права не имеют.

По словам ныне бывшего поклонника продукции южнокорейской компании, подобных манипуляций он не проводил, но ему просто не поверили. Зато пользователи форума Reddit проявили поддержку и соучастие, что всё же помогло автору решить проблему. Хоть и не без танцев с бубном, но смартфон удалось благополучно реанимировать.