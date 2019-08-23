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Из-за настройки сетей, при звонках с МТС на Билайн собеседника слышно ещё до принятия вызова.

Популярный техно-блогер Стас Васильев (канал Ай Как Просто) осветил проблему своего подписчика. Пользователь iPhone XR сообщил, что при звонках с МТС на Билайн собеседников слышно ещё до принятия вызова. Владелец смартфона утверждает, что проблема присутствует не только на его устройстве, но и у других людей, а замена SIM-карты ситуацию не спасает.

Стас посчитал, что в происходящем виноваты Apple, поскольку аналогичная проблема наблюдалась в Face Time. Пользователи YouTube в корне не согласны с этим и считают, что российские операторы «подслушивают» пользователей iPhone XR.

В видео Стаса присутствует фрагмент с «доказательством прослушки», но он вызывает у людей вопросы. Для наглядности эксперимента звонивший должен позвонить на чужой смартфон, а не находящийся рядом с ним. Комментаторы отмечают, что при вызове слышен звук из микрофона iPhone XR, а не набираемого смартфона. В момент звонка пользователь слышит собственный голос из разговорного динамика. Звук усиливается за счёт повторной трансляции и возникает ощущение инородных звуков.

В Сети уверены, что проблема заключается в частотах МТС и Билайн. За 7 месяцев 2019 года Роскомнадзор зафиксировал 55 заявок на объединение частот. Примечательно, что эти 55 заявок принадлежат МТС и Билайн. Операторы используют совместные диапазоны частот (2600 МГц, 1800 МГц и 900 МГц) в 33 регионах, для построения сети LTE.

Вероятно, совместная сеть имеет ряд недостатков и вызывает такие сбои при звонках. К тому же причастность Apple к проблеме опровергнута в самом ролике Ай Как Просто.

Хозяин iPhone XR обратился в тех. поддержку Apple и они провели диагностику смартфона. Специалисты резюмировали отсутствие проблем на iPhone и вину одного из операторов.

В Сети считают, что МТС и Билайн не до конца протестировали совместные сети и из-за этого возникают такие спорные ситуации.