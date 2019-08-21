Новые драйверы NVIDIA усиливают видеокарты GeForce на 23%

Сегодня, 20:45

Эффективность драйверов наглядно показана на видеокартах серии RTX.

На выставке Gamescom 2019 компания NVIDIA отметилась не только выпуском новых видеокарт серии RTX, но и новыми драйверами, способными улучшить производительность данной серии на 23% - отличный результат для и не без того очень мощных видеокарт. Драйвер Game Ready 436.02 был успешно протестирован на четырёх видеокартах серии RTX: 2060 Super, 2070 Super, 2080 Super и 2080 Ti. Эффективность драйвера была наглядно показана во время игры в Apex Legends, Battlefiled V и World War Z. При разрешении 1920х1080 драйвер увеличил производительность на 23,4% у RTX 2080 Super. При разрешении 3840х2160 результат, правда, более скромный (8,3%).

Однако, драйвер доступен не только для серии RTX 20, но и для GeForce 600, 700, 900, 10, 16 и Titan. Помимо прочего, драйвер снабжён функцией целочисленного масштабирования графического процессора, бета-поддержкой режима сверхнизкой задержки, поддержкой нового фильтра Freestyle Sharpen и новых G-SYNC-совместимых мониторов. Скачать его можно в любой момент с официального сайта NVIDIA.

Там же будет показан и полный список видеокарт, что на данный момент совместимы с драйвером. В NVIDIA заявили, что планируют сделать драйвер более общедоступным, подогнав его и под другие серии своих видеокарт.

Также с новым драйвером пришла и остановка поддержки технологии NVIDIA 3D Vision и систем, использующих мобильные графические процессоры серии Kepler. Критические обновления безопасности будут доступны для этих продуктов до апреля 2020 года.