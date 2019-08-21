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Смартфон получит чипсет Kirin 710 и 48-мегапиксельную камеру.

На прошлой неделе инсайдеры заметили таинственный смартфон Huawei STK-AL00, фотографии которого появились на сайте сертификационного ведомства КНР. Как выяснилось, устройство является представителем обновленной линейки Enjoy, первенца которой представят в сентябре.

Изначально считалось, что Huawei Enjoy 10 станет обновленной версией Y9 Prime 2019, но объём изменений претендует на самостоятельную модель. Инсайдерами раскрыт дизайн и характеристики Huawei Enjoy 10, который уже прошёл сертификацию для продаж на рынке Китая.

Главным внешним отличием от Y9 Prime стал блок камер — три объектива объединены в один модуль — вместо двух камер, дополненных отдельным ToF-датчиком. Также пропало двухцветное оформление задней крышки, уступившее место однородному глянцевому покрытию. В остальном дизайн соответствует позиционированию — на лаконичном корпусе выделяются только боковые клавиши, и датчик отпечатка пальца.

Главные отличия новинки кроются внутри. Так, место 16-мегпиксельного сенсора основной камеры занял датчик на 48 мегапикселей, разработанный специалистами Sony. Таким образом, Huawei будет конкурировать с предстоящими новинками Xaomi, которые получат камеру на 64 Мп.

Устройство получило 6,59-дюймовый дисплей без вырезов — фронтальная камера перенесена на выдвижной модуль. За быстродействие будет отвечать чипсет Kirin 710 с 8-ядерным процессором на 2,2 ГГц и мощным видеоускорителем. Покупателям будет доступно два исполнения — с 4 или 6 ГБ оперативной памяти, и с накопителем на 64 или 128 ГБ.

Стоимость новинки пока неизвестна, но вряд ли Enjoy 10 намного подорожает по отношению к Y9. Напомним, стоимость последнего стартует с отметки в 15 тысяч рублей.