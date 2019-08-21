Honor представила зарядку-геймпад для смартфонов

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Гаджет добавит 400 мАч аккумулятору, а сам геймпад намекает на разработку игрового сервиса Huawei.

Современные игровые смартфоны давно стали отдельным видом устройств, где всё оснащение «заточено» под одну цель — развлечения. При этом, игрокам предлагают продвинутые системы охлаждения и высокую производительность, сохраняя неудобное сенсорное управление. Китайские инженеры исправили это, выпустив джойстик, который повысит комфорт в играх на любом смартфоне компании.

В рамках проходящей в эти дни выставки Gamescom 2019, Honor представили устройство Snap-On Gamepad. Новинка представляет собой миниатюрное устройство, по высоте соответствующее ширине 7-дюймовых смартфонов. Слева расположен блок с клавишами D-Pad — шесть кнопок расположили на передней панели, а дополнительную клавишу — на торце. Справа можно заметить подвижное крепление, которое фиксирует устройство внутри. Судя по всему, гаджет будет совместим со всеми смартфонами.

Для соединения со смартфоном используется порт USB Type-C и Bluetooth модуль — беспроводное соединение позволяет только играть, и при подключении по USB будет происходить зарядка устройства. Так, Snap-On Gamepad получил миниатюрный аккумулятор на 400 мАч, который продлит время игры на несколько часов.

По словам представителей Honor, устройство выйдет в конце 2019 года. При этом стоимость и вероятность совместимости с устройствами других брендов не раскрыли. Напомним, ранее инсайдеры сообщали, что Huawei рассматривает возможность запуска облачного игрового сервиса. Не исключено, что геймпад выйдет под новым брендом, который получит новый конкурент Google Stadia и Steam.