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Устройство игнорирует Apple Music, но без проблем работает с российскими сервисами.

В начале августа Samsung провели презентацию нового флагманского смартфона — Galaxy Note 10.Устройство получило ряд интересных функций и особенностей, вроде обновленного стилуса и функции управления жестов. Вместе с тем, блогер отметил, что Galaxy Note 10 поможет «Яндексу» сместить Google — устройство лучше работало с сервисами российской компании.

Так, во время теста автор видеообзора попробовал запустить приложение Apple Музыка, но сервис отказал в подключении на Note 10. Программа обосновала это большим количеством устройств, которые используют одну учётную запись.

В качестве альтернативы была запущена «Яндекс Музыка», которая заработала без предупреждений об ошибках. При этом несколько попыток подключения к сервису Apple завершались ошибкой — даже после отключения других устройств, использующих одну запись.

Эксперты предположили, что таким образом «Яндекс» и Samsung совместно работают против конкурента. Не исключено, что российская компания хочет поместить свои сервисы на смартфоны ведущих брендов «с завода». Напомним, ранее Huawei объявила о расширении сотрудничества с российскими разработчиками.

Говоря о Galaxy Note и его музыкальных возможностях, следует отметить его гарнитуру. Так, смартфон лишили 3,5-мм разъёма, что расстроило меломанов, но USB-гарнитура от AKG компенсировала это. Наушники получили прочный шнур с тканевой обмоткой, и производительные динамики, которые порадуют меломанов.

Вероятно, Galaxy Note 10 негласно позиционирует своё устройство как музыкальный смартфон для обеспеченных меломанов. Исходя из этого, интеграция с «Яндекс» кажется логичным шагом — это проще, чем заново создавать конкурента Apple Music.