Смартфоны в опасности: Свыше 80 приложений в Google Play заражены вирусами

Вчера, 22:52

Trend Micro сообщает, что мошеннические программы были скачаны пользователями не менее 8 000 000 раз.

Специалистами из компании Trend Micro началась проводиться активная проверка всех приложений, которые размещены на просторах интернет-магазина Google Play. По данным компании, свыше 80 приложений в Google Play заражены вирусами.

Прежде всего стоит сказать о том, что любое приложение должно выполнять полезную или развлекательную функцию. В любом из этих случаев пользователь, который скачал программу должен оставаться доволен предлагаемым разработчиками функционалом. Однако, все чаще на многих разработчиков стали поступать жалобы о том, что во время пользования приложением высвечивается слишком много рекламы. Оказалось, что под прикрытием игр или каких-то программ скрываются трансляторы рекламы. За счёт этого производители и получали прибыль от своего продукта.

Также был выявлен более сложный алгоритм работы заражённых программ. После скачивания вирус никак себя не проявлял, а спустя некоторое время приложение заменялось на ярлык. В результате такой замены пользователь смартфона уже не мог полностью деинсталлировать скаченное приложение. Вместо этого он удалял только ярлык, а реклама все так же могла прерывать режим работы устройства 5-минутными роликами, которые невозможно отключить.

После того, как специалисты из Trend Micro сообщили о том, что смартфоны 8 000 000 пользователей в опасности, «Корпорация добра» моментально начала заниматься решением этой проблемы и очистила весь «испорченный» софт. Конечно же, данная ситуация оставила неприятный осадок у многих пользователей популярного интернет-магазина Google Play. Однако, на данный момент разработчики Google гарантирую безопасность всем своим пользователям.