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В список попали лучшие флагманы на Android.

Производители смартфонов не перестают соревноваться в гонке за лидерство. По мнению экспертов и оценки пользователей был назван ТОП-5 смартфонов, которые покорили лето 2019. В данный список попали модели, которые отлично сочетают в себе соотношение цены и качества. Июнь текущего года запомнился выходом смартфонов Xiaomi Mi 9 (Redmi K20) и OnePlus 7 Pro. Их ценовая категория разная. Если первый смартфон можно приобрести за 22 тыс рублей, то средняя цена на OnePlus составляет 44 тыс рублей. Это обусловлено лучшим Fluid AMOLED дисплей с высоким разрешением и более мощной производительностью. Чем могут похвастаться оба смартфона, так это своей ёмкостью батареи – 4000 мАч, а вот съемка видео у Xiaomi Mi 9 лучше. Еще одной особенностью OnePlus 7 Pro является поддержка стереодинамики с Dolby Atmos.

В июле интересным для публики стал выход в продажу смартфона Honor 20, который можно приобрести в России за 28 тыс рублей. Устройство может похвастаться хорошим разрешением экрана, 6 ГБ ОЗУ, а также 8-ядерным процессором. Камера похожа на установленную в Xiaomi Mi 9, а вот ёмкость батареи меньше – 3750 мАч. В качестве приятных дополнений можно выделить наличие NFC и встроенный графический ускоритель.

В августе производитель Samsung успел представить свою новую разработку – смартфон Samsung Galaxy Note10 Plus. Девайс оснащён самым новым процессор Qualcomm и неплохой ёмкостью аккумулятора – 4300 мАч. А вот оперативная память и встроенное хранилище удивило всех своей ёмкостью – 12 Гб1 Тб. Среди особенностей стоит выделить возможность создания AR-эффекта для изображений и видео, а также 3D-макеты, но и стоит такой смартфон почти 95 тысяч рублей.

А вот более дешёвый и не менее качественный дейвайс 29 августа 2019 года представит нам китайская компания. Речь идет о Redmi Note 8 с супер-ёмкой батареей – 5000 мАч, неплохим разрешением экрана, средней камерой и доступной ценой.