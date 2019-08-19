HD текстуры не нужны – в Minecraft «завезут» обновление с трассировкой лучей

Сегодня, 13:04

Графическое обновление ожидается в следующем году.

Недавнее обновление Nvidia, позволяющее видеокартам с подписью RTX использовать технологию трассировки лучей, привело к обновлению одной из самых популярных игр мира – Minecraft.

Трассировка лучей применялась раньше только при производстве фильмов из-за огромных требований к «железу» и такие машины занимали намного больше места нежели обычные системные блоки. Разработанные драйверы «открыли двери» трассировки для любой RTX-видеокарты, разве что более старые могут расплавиться в буквальном смысле.

Неказистая «кубическая» графика Minecraft предложила простор для творчества создателей графических модов. Стандартные HD текстуры очень часто шли по умолчанию в большинстве крупных сборок модификаций. Там же и были аналоги лучей света. Сейчас компания Microsoft вместе с Nvidia решили помочь пользователям и решили сделать HD текстуры ненужными. Новое большое обновление в следующем году позволит насладиться красивой картинкой в стандартной «кубической» обёртке. Обещают потрясающие виды, отражения живых объектов на поверхностях с отражением (например, золоте или льде). В целом игра света и тени превратит старую картинку в новую и свежую, пусть и «кубическую».

Пока не известно точно что ещё «завезут» фанатам игры кроме лучей, но пользователи уже обрадованы. Один из них сообщил, что это то самое «обновление, о котором никто не просил, но которое все ждали». Возможные данные об обновлении должны появиться на Gamescom 2019, который начнётся уже завтра.