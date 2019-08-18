Эксперты рассказали, как туристам с помощью смартфона сделать лучшее фото для Instagram

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Не обязательно покупать «зеркалку» перед поездкой на отдых, достаточно смартфона и нескольких советов.

Людям надоело наблюдать за однообразными фото из отпусков и одинаковыми ошибками в них, потому объединив усилия, эксперты рассказали о простых, но крайне полезных советах, которые помогут навсегда запомнить лучшие моменты отдыха.

Не стоит думать, что только профессиональная камера может сделать качественный снимок. Смартфоны уже давно могут конкурировать с ними, просто не все использую полный потенциал. Сделать отличные снимки помогут Huawei P30 Pro, Samsung Galaxy S10 или iPhone Xs Max, которые обладают феноменальной, по сравнению с остальными, способностью к фото и видеосъемке. Главное - включить внутренний ИИ или HDR режим, которые помогут избежать лишних часов для обработки фото в редакторе.

Первое правило - нужно забыть о стандартных туристических маршрутах. Все миллионы раз видели Эйфелеву башню или Биг-Бен, а вот интересные особенности - необычное кафе в местном колорите, скрытая за зданиями гора или уличные выступления местных артистов - все это оставит куда больше впечатлений и приятных воспоминаний.

Не стоит бояться пасмурной погоды, она наоборот придаст особого шарма фото, ведь не будет агрессивного света и ярко контрастирующих теней.

Нельзя забывать и о ракурсе с горизонтом. Эксперименты с первым подарят новый взгляд на привычные вещи, а второй не допустит провала в качестве фотографа перед друзьями. «Заваленный» горизонт может сработать в фильмах, но лучше включить сетку в смартфоне и качественно снять объект, чем потом часами в Photoshop исправлять ошибки.

Это лишь небольшая часть советов, как туристам с помощью только смартфона сделать лучшее фото для Instagram и семейного альбома, но всегда есть место экспериментам и креативному подходу. Эти факторы и сделают фото незабываемым и выделят его на фоне остальных типичных представителей.