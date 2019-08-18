Huawei Mate 30 станет первым смартфоном А-бренда на ОС «Аврора»

Сегодня, 13:10

Компания уже избавилась от всех предустановленных сервисов Google.

Новый флагман Huawei грозит собрать все грядущие решения компании по созданию смартфонов с минимальным участием американских компонентов. Уже сейчас торговая война принудила Huawei отказаться от использования Android и сосредоточиться на альтернативных вариантах: разрабатывают MIUI, представили Harmony OS, начали сотрудничество с Минкомсвязи.

В рамках сотрудничества с Минкомсвязи уже договорились выпустить пилотный смартфон с использованием российской ОС «Аврора», которая раньше называлась Sailfish. О возможности голосового управления смартфоном в компании тоже подумали и решили использовать наработки Яндекса: разрабатывают возможность использования голосового помощника «Алиса» на смартфонах китайской компании.

Достоверно известно, что Huawei Mate 30 избавится ото всех предустановленных сервисов Google и будет выходить «чистым» только с MIUI. Но это для глобального и китайского рынков. У российского сегмента есть немалый шанс на использование ОС «Авроры», которую хотят использовать на китайских смартфонах до конца этого года. Ещё один слух сообщает о возможности использования OS Harmony на Mate 30 Lite, поэтому линейка Mate 30 станет первым «полигоном» для обкатки технологий без использования Android.

Наличие отдельных предложений для российского рынка свидетельствует о заинтересованности Huawei в глубоком сотрудничестве с РФ и, возможно, использовать этот сегмент в качестве тестирования продукции А-бренда, как это происходит с рынком Индии. Такая возможность подарит развитие отечественным технологиям (той же «Алисе») и предоставит варианты выхода на международный рынок, чтобы русско-китайским альянсом захватить рынок.