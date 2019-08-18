Apple Watch 5 в титане начнет вредить здоровью покупателей

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Тим Кук пошёл ва-банк по жизням фанатов, но его идея может привести к краху Apple.

Компания удивила пользователей, сообщив о новом поколении Apple Watch. Главной неожиданностью стали основные материалы корпуса — титан и керамика. На первый взгляд креативные и уникальные материалы, при детальном рассмотрении быстро демонстрируют обратную сторону.

В Сети уже начали подсчитывать количество устройств, которые придется заменить владельцам керамического варианта. Одного падения достаточно, чтобы свести на нет всю «прелесть» брендовых часов. Даже при минимально ожидаемой цене в 34 тыс. рублей, на ремонт или замену придется существенно раскошелиться.

Титановый корпус эксперты и вовсе посчитали опасным. Вариант в титане не только сведет на нет многие функции, но и начнет вредить здоровью покупателей. Связано это с работой основной функции Apple Watch — ЭКГ. Титан обладает крайне низкой электропроводностью, что вызовет сбои и помехи при ЭКГ. Некорректные результаты могут ввести владельцев в заблуждение, заставив проигнорировать важные потенциальные, или уже имеющиеся, проблемы.

Решение использовать титан кажется очевидным — многие люди считают его образцом прочности и надежности, что несомненно повысит уровень продаж Apple Watch 5. Но из-за описанной выше проблемы, решение уже не кажется таким замечательным. В Apple безусловно работают квалифицированные сотрудники, так что они не могли просто упустить факт, который описан даже в школьных учебниках по физике. Эксперты считают, что компания стремительно приближается к серьезному кризису, и новая серия часов едва ли не единственный шанс остаться на плаву. По мнению аналитиков, Тим Кук сознательно пошел на риск, чтобы удержать под собой кресло гендиректора. Но открытым остается вопрос, как он будет это делать после тысяч судебных исков пострадавших от дезинформации?