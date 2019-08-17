Умные телевизоры значительно подорожают из-за Samsung

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Компания, вслед за LG, сокращает производство LCD-дисплеев.

Южнокорейский технологический гигант повторяет путь другого производителя жидкокристаллических дисплеев LG и официально сообщает о возможном закрытии производственной линии ЖК-экранов. Среди поводов для принятия решения: снижение цен, растущая конкуренция китайцев и небольшой спрос. В компании уже закладывают перепроизводство в цену на свои компоненты.

Для Samsung «ловить» на рынке ЖК-дисплеев серьёзные прибыли уже бессмысленно — все устройства планомерно переводятся на OLED-матрицы. Дополнительные производственные мощности только удешевят продукцию. Однако, для умных телевизоров используются жидкокристаллические экраны, поэтому китайские компании, например Honor, начинают рассчитывать только на себя. А это поднимет цену на продукцию на какое-то время. Затем, глядишь, китайцы развернутся во всю мощь и опять скинут цену на собственные компоненты.

Судя по всему, Samsung решили сосредотачивать усилия на технологии OLED и AMOLED матриц, а это приводит к тому, что в компании уверены в преимуществе матриц над ЖК-вариантами. Да, это верно, всё же светодиодный экран и экономней, и цвета лучше видны. А неминуемое значительное удорожание всех связанных девайсов можно и даже нужно «принять и простить». Хотя выбора особого нет, поэтому придётся терпеть и радоваться развитию технологий.