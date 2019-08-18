Блогер назвал неожиданную особенность нового iPhone 11 Pro

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Пользователи увидят 12 МП фронтальную камеру и двустороннюю беспроводную зарядку.

Популярный зарубежный техноблогер Jon Rettinger сообщил интересные новости о грядущей линейке iPhone 11. В частности, блогер остановился на Pro версии смартфона новой серии.

По словам автора, iPhone 11 Pro получит незначительные изменения, по сравнению со стандартной моделью iPhone 11. Новый смартфон получит улучшенную тройную, хотя и не ToF 3D, камеру, большее количество RAM и увеличенный дисплей. Блогер назвал и неожиданную особенность версии Pro — 12 МП фронтальную камеру. Хотя для большинства производителей это уже стандарт, а для некоторых и вовсе устаревшее разрешение, но Apple долго и нудно повторяли, что для них важно не количество, а качество. Именно поэтому даже на современных моделях iPhone все еще можно увидеть 8 и 12 МП камеры в качестве основных, не говоря уже о фронтальной.

В конце блогер отметил, что Apple пора использовать качественные OLED-дисплеи от Samsung, которые они приобрели уже давно, улучшить технологию двусторонней беспроводной зарядки, с которой порой возникали проблемы, и доработать наконец FaceID, о котором многие и вовсе забыли из-за частых ошибок. Основным отличием нового Pro будет лишь размер экрана и незначительные внутренние изменения, при этом приставка будет стоить гораздо дороже, с сожалением сообщил блогер.