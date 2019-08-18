Чем порадует iPhone 11, объяснили эксперты

Сегодня, 06:10

Apple решили догнать конкурентов и сосредоточились на фото и видео.

Главный конкурент Apple уже представил свой новый флагман Samsung Galaxy Note 10 и сходу задал высокую планку фото- и видеовозможностей гаджетов. Купертиновцы воспользовались опытом китайцев и решили подождать со своей презентацией флагманского смартфона, чтобы на ходу улучшить отстающие области. И эта тактика оправдалась.

Для начала Apple начали с названия — теперь их флагман будет называться iPhone 11 и получит 3 версии по аналогии с предшественником. Теперь к новым возможностям. Ожидается целых 2 уникальных функции. Первая — съёмки в слоу-мо на селфи-камеру с частотой до 120 кадров в секунду. Вторая намного интереснее — при обычной фотографии автоматически делается второе изображение с использованием новой ультра-широкоформатной линзы. Эту фотографию можно использовать для более интересного и творческого редактирования исходного изображения. Как подчёркивают эксперты, в целях приватности (а они получают широчайшую огласку ныне) вторая фотография через определённый промежуток времени удалится автоматически.

С технических сторон новинка получает прежний сапфировый экран без изменений и новый процессор А13 Bionic. По нему данных никаких сейчас нет, но с учётом необходимости работы с дополненной реальностью и анонсированного игрового сервиса Apple, процессор будет мощным. Вместо 3D Touch решили использовать движок Taptic — о нём тоже ничего не известно, но новая iOS 13 с Haptic Touch однозначно подсказывает, что эта технология будет улучшена.

Дальше порадовать флагману нечем. Обещают тот же порт Lightning, правда эксперты предполагали, что Pro-версия может получить Type-C. Некоторые пользователи объясняют маловероятность такого разъёма тем, что у Apple своя экосистема, которую те создают самостоятельно, не очень желая контактировать с другими. Впрочем, до сентября осталось немного, а там уже и официальная презентация iPhone 11.