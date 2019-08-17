Кому стоит перейти iOS на Android, рассказал блогер

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Две системы находятся на одном уровне, но есть несколько больших отличий.

На заре развития смартфонов на Android и iOS, сформировалось два противоборствующих «лагеря», которые пытались доказать преимущество определённой платформы. С того времени прошло 12 лет, но вопросов лишь прибавилось, так как две системы стали походить друг на друга. Известный блогер рассказал, кому стоит перейти на Android с iOS.

Сразу оговоримся, что последние версии двух систем (Android 9.0 и iOS 12) достигли сравнимого уровня быстродействия и безопасности, поэтому автор обзора сконцентрировался на элементах, «бросающихся в глаза». Блогер Wylsacom, пользующийся iPhone XS Max, на протяжении двух недель тестировал смартфоны Sony Xperia 1 и OnePlus 7 Pro.

Первое, на что обратил внимание автор — это набор текста. Стандартная клавиатура предлагает удобный набор свайпом — не отрывая пальцев. Благодаря этому даже одной рукой текст печатать удобней, а использовать клавиатуру можно даже не глядя — в этой «дисциплине» iOS проигрывает. Также нарекания вызвал стандартный модуль телефона, который нельзя свернуть в iOS — в отличие от Android. К тому же его функциональность была хуже — автор отметил вибрирование при соединении с абонентом на Android, которое отсутствует у конкурирующей платформы. При этом функциональность или внешность «звонилок» на Android можно расширить, установив стороннее приложение.

Резюмируя, автор отметил, что две системы стали похожи и внешне, поэтому комфорт интерфейса уже не является преимуществом одной из систем. Главное отличие сохраняется в типах ОС — так, открытый Adroid позволяет производителям устанавливать свои оболочки, которые заставляют привыкать к каждому новому смартфону. iOS в этом плане более стабильна — каждый новый смартфон повторяет зарекомендовавшие себя ранее решения.

Иначе говоря, на Android стоит обратить внимание пользователям, которые ценят автономность — на рынке множество устройств с ёмкими аккумуляторами, обеспечивающими долгую работу. Остаться на iOS можно, если для вас качество камеры и приверженность системе главнее.