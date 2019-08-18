Huawei «троллит» Samsung из-за поддельных фото

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В рекламе Galaxy S10 использовали фото, снятые на профессиональную камеру.

Китайский производитель решил высмеять корейского коллегу из-за недавней шумихи вокруг рекламной кампании нового смартфона. Samsung показали общественности ночные фото луны в приближении, чтобы продемонстрировать широкие способности камеры у Galaxy S10. Снимки получились отличными, даже некоторые профессиональные камеры на смогли бы конкурировать с таким качеством. Истина оказалась печальной для поклонников Samsung: фото были сделаны на специализированную камеру, после чего обработаны в соответствии с требованиями для съемок с телефона.

Обман быстро открылся, и Huawei не смогла сдержаться — компания создала провокационный пост, который «троллит» новые устройства конкурента. Пост содержит провокационный коллаж с подписью: «Они называют продукцию Galaxy (Галактика), но не могут дотянуться даже до Луны». В Сети сообщение распространилось мгновенно, вызвав шумиху. Реакция самой Samsung не известна, но компания еще не скоро забудет подобное оскорбление.

Пользователи удивились, почему Huawei повела себя так агрессивно, ведь она сама попадалась на подобном. Компания неоднократно была уличена в использовании поддельных фото для рекламы камер в новых смартфонах, которые были сделаны профессионалами. Особенно выделяется история, когда компания использовала изображение 10-летней давности, выдавая за новые кадры, сделанные встроенной камерой гаджета.