Блогер назвал OnePlus 7 Pro лучшим камерофоном 2019 года

Сегодня, 20:00

Даже новые флагманы Samsung не смогли приблизится к китайскому «убийце» смартфонов.

Камера — один из главных секретов успеха современного смартфона. Многие производители гонятся за тем, чтобы вместить функции профессионального фотоаппарата в такой компактный корпус. Но, как показал на своём YouTube-канале «Ай, как просто!» блогер Стас Васильев, далеко не всем это удаётся. И уже как несколько месяцев вышедший на рынок OnePlus 7 Pro по-прежнему остаётся лучшим камерофоном 2019 года.

Этого не смогли изменить ни Honor со своим уверенным середнячком 20 Pro, ни новые флагманы Samsung серии Note. И это несмотря на то, что основные конкуренты OnePlus получили такие же сенсоры Sony IMX586 Exmor RS. Тут, правда, не обошлось без маленьких хитростей с точки зрения процесса обработки фото, но компания хотя бы откровенно рассказывает про фактические значения, предоставляя соответствующие результаты, которые можно сохранять в формате RAW.

Телескопическая фронталка тут получила немного меньшие в сравнении с конкурентами разрешения, но при этом может похвастаться цифровой стабилизацией фото и тем, что не мешается на дисплее. С надёжностью у неё также нет никаких проблем, механизм крепкий, а одной из фишек является экстренное закрытие камеры при обнаружении свободного падения.

Стоит упомянуть и о видео, ведь при 4К разрешении с оптической стабилизацией смартфон выдаёт приятные глазу 60 кадров в секунду, с чем справляются далеко не все конкурирующие новинки. Так что из всех достойных оппонентов остаётся дождаться только новый iPhone и посмотреть, что он сможет предложить любителям фотографии.