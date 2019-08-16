Mail.Ru запустит конкурента Steam в России

Вчера, 23:00

Площадка предоставит тысячи локализированных игр, в которые трудно было играть без русского языка, говорят аналитики.

Игровая индустрия развивается во множестве направлений и не всегда достойные проекты попадаются на глаза широкой аудитории в виду множества причин. Локализация для РФ часто становится одной из них. Поэтому в Mail.Ru Group решили исправить эту ситуацию, представив новую игровую площадку MY.GAMES Store, которая не только составит конкуренцию Steam и Epic Games Store в России, но и предоставит больше возможностей разработчикам и издателям.

Конечно, никто не говорит о ААА-проектах, но бывает так, что какой-то независимый инди-разработчик выпускает шедевр, на перевод которого у него просто не было финансов или должных знаний. Реже без перевода остаются более громкие хиты, изначально не нацеленные на российский рынок.

Самое интересное, что компания будет буквально форсировать карьеры начинающих разработчиков, позволяя публиковать бесплатные творения помимо премиум-контента, пишут аналитики в Сети. Возможно, из-за этого площадку постигнет участь Steam, который заполонили тонны некачественного мусора под видом игр на ранних стадиях разработки. Хотя всё может сложиться и наоборот, а сервис будет изобиловать эксклюзивами вроде нового гоночного симулятора, над которым компания работает совместно с разработчиками Need For Speed Shift, считают эксперты.

Так или иначе, площадку обещают запустить ещё до конца 2019 года, а значит совсем скоро у всех желающих будет возможность протестировать её функциональности и оценить потенциал. Учитывая, что под крылом Mail.Ru итак выходит много популярных и ожидаемых в РФ игр, в привлекательности площадки сомнений не возникает.