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Новый алгоритм скроет личные сообщения оскорбительного содержания.

Несмотря на то, что Twitter — это сеть микроблогов, немалая часть информации появляется в личных сообщениях. Более того, именно в личные сообщения поступают самые оскорбительные сообщения, которые сложно написать в самом блоге.

Теоретически, риск получения подобных сообщений можно снизить, ограничив пользователей, которые могут посылать вам сообщения, подписчиками. Вместе с тем, публичные аккаунты вынуждены быть открытыми всем, чем злоупотребляют любители сетевых оскорблений. Для них ранее ввели «фильтр качества», который скрывает сообщения, отнесённые алгоритмом к оскорбительным. Правда, за время работы фильтр так и не научился отличать «нормальные» сообщения, скрывая вполне мирные записи.

Теперь Twitter научили удалять обидные сообщения. Новый инструмент автоматически собирает сообщения от людей, не входящих в число ваших подписчиков, — там новый фильтр определяет оскорбительное содержание, помечая такие сообщения. По умолчанию они скрыты, но их можно раскрыть, сразу удалив.

Эксперты считают, что такой шаг стал следствием обвинений Twitter со стороны организации Amnesty International. Напомним, представители организации назвали сеть микроблогов «крупнейшей базой данных для онлайн-злоупотреблений, нацеленных на женщин».

Вместе с тем, ряд экспертов считает выдуманной проблему притеснения женщин в Twitter, а дополнительный фильтр — ещё одним инструментом цензуры. Не исключено, что фильтры могут посчитать «оскорбительным» любое непопулярное мнение.

На этом фоне обвинения отечественных социальных сетей в излишнем контроле кажутся необоснованными. Более того, специалисты считают, что подобная политика приведёт к увеличению иноязычного сегмента в «Одноклассниках» и «Вконтакте».