Huawei готовит «убийцу» Google Glass

Сегодня, 17:23

Устройство с дизайном солнцезащитных очков получит камеру, микрофон, и защиту от воды.

Судя по всему, уже скоро очки дополненной и виртуальной реальности станут таким же привычным и доступным аксессуаром как смарт-часы. Так, компания Huawei вслед за Microsoft готовит «убийцу» Google Glass. Об этом свидетельствует патент, зарегистрированный китайской компанией.

В заявке, направленной в европейское ведомство по интеллектуальной собственности, указаны две торговых марки — Huawei VR Glass и Huawei AR Glass. Это говорит о том, что официальный анонс новинок состоится в ближайшее время. Пока неизвестно — будет сразу представлено две модели очков, или в одном устройстве будут объединены технологии дополненной и виртуальной реальности.

Как сообщается, дизайн устройства будет напоминать классические солнцезащитные очки, а «умные» компоненты будут тщательно распределены по корпусу. Аксессуар сможет проработать до 3 дней без подзарядки, чему способствует аккумулятор на 2200 мАч. Вероятно, для экономии места в корпусе очки смогут заряжаться только беспроводной зарядкой. Благодаря этому корпус удалось сделать герметичным — с пыле- и влагозащитой стандарта IP67.

Функциональность устройства доподлинно неизвестна. Прошлые утечки указывали на наличие микрофона и камеры в очках от Huawei. Также, вероятно, в них установлены наушники. Очки смогут взаимодействовать с голосовыми ассистентами, а технологии дополненной реальности обеспечат моментальный доступ к информации о выделенных объектах.

Очки, вероятно, продемонстрируют на выставке IFA 2019 — тогда же будет раскрыта цена устройства, и дата начала продаж. Напомним, стоимость очков Google Glass 3.0 стартует с отметки в 113000 рублей, а массивные Microsoft Hololens обойдутся в 348 тысяч. Не исключено, что Huawei представит самые доступные очки на рынке, стоимость которых будет ниже 100 тысяч. Более того, эти очки выделяются на фоне конкурентов дизайном, который не испугает прохожих, и подойдёт к любому стилю одежды.