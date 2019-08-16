Обновление Windows 10 массово ломает ноутбуки Acer

Сегодня, 18:00

Устройства произвольно выключаются, бесконечно загружаются и не поддаются восстановлению, жалуются пользователи.

Не совсем понятно почему массово страдают именно ноутбуки Acer, однако пользователи в Сети активно делятся своими проблемами, которые буквально застали их врасплох. При чём самое неприятное заключается в том, что в 9 случаях из 10 операционная система не поддаётся восстановлению, и даже не позволяет сохранить или переместить персональные данные.

У многих начальные «симптомы» проявляются в изменениях параметров экрана, что заметно по масштабированию элементов, вроде панели задач, а также цветовой температуре дисплея. Но одному из пользователей Reddit повезло меньше всех, так как спустя пять минут после долгой загрузки экран ноутбука просто потух, а клавиатура и мышь перестали подавать какие-либо признаки жизни.

После перезагрузки его Acer Aspire R5-571T стал вести себя ещё подозрительное, так как вместо старта операционной системы пользователя приветствовал пустой белый экран с курсором, который на этот раз всё же отзывался. Естественно, ни одна из доступных опций восстановления системы, как и более сложные трюки с загрузочными флешками и командной строкой пострадавшему не помогли, а система попросту отказывается давать возможность сберечь личные файлы.

Также встречались случаи, когда новое обновление устанавливалось на компьютеры фирмы Acer очень долго, а процесс установки превышал десятки миллионов процентов.

И на сегодня это не единичный случай, так как всего за пару дней свежее обновление Windows 10 поломало десятки ноутбуков Acer, хотя среди «жертв» есть устройства и других брендов. Тем не менее, проблемы у всех более-менее одинаковые, а потому стоит остерегаться актуальных обновлений от Microsoft, если нет большого желания переустанавливать Windows, потеряв все персональные файлы и данные.

Примечательно, что до сих пор остаётся неизвестным, почему страдают именно ПК компании Acer, однако владельцы именно этих устройств жалуются больше всего.