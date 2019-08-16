Windows 10 ломает тачпады на ноутбуках Asus

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Обновление превращает сенсорную панель в кусок пластика и заставляет часами копаться в настройках.

Пользователи ПК со всего мира всячески избегают установок обновлений Windows, ведь чтобы оно работало качественно нужно подождать хотя бы год. Пользователь Reddit под ником DanielCracker сообщил, что Microsoft парализовала его ноутбук.

Мужчина пришел к выводу, что обновление ломает тачпады на ноутбуках Asus, ведь он не единственный кто столкнулся с такой проблемой. После апгрейда системы его Asus X541CA сенсорная панель перестала работать и реагировать на касания.

Переустановка приложения Asus Smart Gesture, устанавливающего драйвера на тачпад, не помогло и мужчине пришлось переходить на сайт Asus. Но Windows 10 не дала это сделать и выдала ошибку совместимости. С помощью техподдержки Asus было восстановлено Smart Gesture, но тачпад так и не стал работать.

Сотрудники Asus порекомендовали мужчине переустановить Windows на более раннюю систему, поскольку такая проблема не нова, и они с ней уже сталкивались. Техническая поддержка сообщила, что после обновления на разных версиях ноутбуков возникли критические проблемы, вынуждающие пользователей часами сидеть за настройками.

Хозяин ноутбука откатил Windows 10 до более старой версии, но и тут его ждало разочарование — тачпад не продолжал реагировать на касания. Обратившись на Reddit, он узнал, что необходимо отключить сенсорную панель в Диспетчере устройств и в BIOS, и только потом переустанавливать драйвера.

После недели злоключений сенсорная мышка заработала. В Сети считают, что Microsoft пора оптимизировать свои обновления и проверять их более качественно, поскольку сообщения о проблемах появляются постоянно.