Мутанты, Припять и Киану Ривз: Появились новые слухи о S.T.A.L.K.E.R. 2

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В игре появится 6 фракций для взаимодействия, а также новые виды аномалий и онлайн режим.

Вселенная Сталкера начала своё зарождение в 2000-х годах, а в 2010 году появились первые слухи о разработке второй части игры. Из-за ряда кадровых и экономических сложностей продолжение было отложено и вновь анонсировано 15 мая 2018 года.

S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в 2021 году и на днях появились новые слухи от инсайдера близкого к GSC Game World. Источник сообщает, что игроков ожидает бесшовная и расширенная Припять, новые мутанты и появление голливудских звёзд в качестве моделей для антагонистов.

На официальном кадре из студии GSC к монитору сотрудника прикреплено фото Киану Ривза. Недавно студия CD Project Red анонсировала появление актёра в Cyberpunk 2077. По сообщениям инсайдера, Ривз также появится в новом Сталкере.

Такая пасхалка оставлена неслучайно, но остальные важные моменты на фото затёрты. На кадре из студии виден плакат с 6 моделями бойцов. Источник утверждает, что это модели представителей фракций (Долг, Свобода, Военные, Бандиты и 2 не появлявшиеся ранее).

Также на заставке сайта S.T.A.L.K.E.R. 2 изображена труба из последней секции ЧАЭС. Эта труба не совпадает с настоящей (при полном соответствии других частей станции), а в 2017 году, в Чернобыле, её и вовсе демонтировали. Фанаты написали об этом разработчикам и те сообщили, что это тайна игровой зоны отчуждения.

Помимо этого, игра обзаведётся другими секретами, ведь уже известно, что пройдут годы после событий первой части и дополнений к ней. Вероятнее всего, игра разрабатывается на движке Unreal Engine 4, позволяющем менять обзор камеры в игре и наслаждаться реалистичными видами Зоны отчуждения.

Команда GSC Game World постоянно дополняется новыми сотрудниками и художниками. Разработчики не отрицают внедрение онлайн-режима, но популярный Battle Royale исключен. Известно, что сотрудники новой команды работали в ведущих мировых компаниях и «всей душой» переживают за игру. Для сближения с фанатами к проекту призваны создатели лучших фанатских модов, а такой подход гарантирует хорошую игру.