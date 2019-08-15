«Наташа» оказалась кучей индусов: Вскрылась ложь про ИИ, создающий приложения

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Для финансирования кампании хитрые стартаперы слегка преувеличили свои возможности.

Ещё в прошлом году компания Engineer.ai представила публике революционный метод разработки различных приложений при помощи искусственного интеллекта. Тогда главный исполнительный директор стартапа Сачин Даггал (Sachin Duggal) познакомил посетителей презентации с ИИ «Наташа», которая и должна была выполнять львиную долю работы. Однако на деле всё оказалось немного иначе.

Рынок разработок в области ИИ и машинного обучения продолжает расти со стремительной скоростью, привлекая новые проекты и множество инвесторов. Этим и воспользовался Даггал, при чём довольно умело. Он пообещал публике, что при помощи более чем 26 000 профессиональных разработчиков «Наташа» сможет выпускать приложения разной степени сложности в короткие сроки. Это должно было максимально упростить процесс их создания.

И отчасти он не соврал, так как «Наташа» оказалась кучей индусов, а также работников из других стран. С момента основания стартапа никакого искусственного интеллекта не было, и всю работу выполняли тысячи сотрудников, трудящихся за копейки. Ложь про ИИ, создающий приложения, вскрылась благодаря бывшему бизнес-директору компании Роберту Холдхейму (Robert Holdheim), обвинившему Даггала в злоупотреблении средствами.

По последней информации в компании всё-таки начали вести работу с искусственным интеллектом около двух месяцев назад, однако до реализации заявленного им ещё далеко. Сам Сачин отметил что многие стартапы преувеличивают ожидания для привлечения финансов, позволяющих проводить работы. Пока что исход для его авантюры остаётся загадкой.