Сегодня, 14:01

Компания перенесла поддержку Apple Pencil с 2020 на 2019 год.

В последнее время американская компания-производитель Apple пережила череду неудач. Однако, разработчики не отчаиваются и всячески пытаются вызвать ажиотаж вокруг своего нового смартфона. Приблизительная дата анонса назначена на 10-11 сентября 2019 года, а официальный выход iPhone 11 назначен на 20 сентября текущего года. Тем не менее разработчики не исключают возможность переноса даты официального релиза.

14 августа редактор Bloomberg М. Гурман публично подтвердил утверждённое название предстоящей линейки. После долгих раздумий, все же в компании остановились на варианте iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11R. Некоторые специалисты считают, что создание такой «шумихи» вокруг названия линейки было сделано специально. Теперь производитель вынужден привлекать внимание к своим новинкам при помощи разных уловок.

Когда же с этим вопросом было покончено и, казалось бы, удивлять уже и нечем, производитель решил удивить всех еще одним заявлением. В социальной сети появилось фото, которое предполагает, что iPhone 11 и iPhone 11 Pro будут поддерживать стилус. Разработчики планировали обеспечить поддержку стилуса не ранее 2020 года, эту информацию еще в начале августа официально подтвердили в Citi Research.

На этот раз компании удалось привлечь внимание и создать интригу вокруг iPhone 11, так как это решение наделяет предстоящий выход линейки смартфонов некой загадочностью. Уже через месяц станет известно все о новой линейке до мельчайших подробностей.