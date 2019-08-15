Очередной провал: Samsung запатентовала смартфон-гармонь

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Складывающийся в 2 местах Galaxy Fold-Z получит еще больше складок на хрупком экране.

Самым ожидаемым анонсом 2019 года являлся гнущийся Samsung Galaxy Fold. Корейцы возлагали на него большие надежды и торопились выпустить смартфон раньше анонса Huawei Mate X.

Спешка «вышла боком» и сырое устройство подверглось шквалу критики на самом старте продаж. Galaxy Fold отозвали и отложили запуск до осени 2019 года. Несмотря на то, что первая модель еще не вышла и до сих пор вызывает ряд вопросов, Samsung запатентовала смартфон-гармонь.

Galaxy Fold-Z назван так из-за вида, внешне похожего на букву Z. Смартфон-трансформер будет складываться в 2 местах и умножит проблемы прошлой модели.

Раскладывающийся гаджет обзаведётся сразу двумя складками на экране и 4 поворотными шарнирами. Очередной провал Samsung получит проблемы Fold по наследству. Чтобы достичь гибкости, дисплей приходится делать из композитного пластика. Такой материал слабо держит нагрузки и наличие большего количества сгибов поломает дисплей.

Технология гибких экранов дорога, ведь Galaxy Fold стоил 130 тыс. рублей на старте. Fold Z обойдётся дороже из-за сложного экрана и механизмов. Аналитики считают, что цена на смартфон-гармонь будет в районе 200 тыс. рублей.

При этом покупатели получат крайне хрупкое и неремонтопригодное устройство, способное раскладываться до размеров планшета. Сервисные работники изучили первый Galaxy Fold и назвали его одноразовым, потому что его экраны невозможно отсоединить не повредив.

Технология гибких экранов только зарождается и в перспективе заменит собой планшеты. Гибкие многозадачные устройства будут транслировать программы на отдельных экранах, но, чтобы это оценить, придётся подождать развития технологий и интереса разработчиков приложений к таким устройствам.