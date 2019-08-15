Уже и не спрячешься: «Одноклассники» найдут друзей по фото

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Искусственный интеллект анализирует внешность, выбирая подходящих кандидатов в режиме реального времени. Пока бесплатно.

Новый функционал на основе нейросетей является собственной разработкой «Одноклассников» по заявлению представителя социальной сети. Он призван помочь упростить поиск друзей, правда с некоторыми нюансами, явно направленными на повышение безопасности представленного нововведения.

Несмотря на то, что процесс поиска по фото работает без нареканий, найти необходимого друга получится только в том случае, если пользователь сделает фотографию в режиме реального времени. Технология распознавания лиц, основанная на компьютерном зрении, поможет быстро выполнить задачу, в результате которой приложение отправит запрос дружбы найденному пользователю. Таким образом найти человека по имеющейся фотографии не получится.

Есть, правда, вероятность, что найдутся умельцы, способные обхитрить новый функционал, который «Одноклассники» тестируют ещё с прошлого года. Благодаря ему уже и не спрячешься, а если возникнет желание обезопасить свой профиль от такого поиска, то соц. сеть наверняка предложит решение за умеренную плату. Хотя есть и бесплатный способ – не загружать фотографии лица.