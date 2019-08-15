Microsoft подслушивает пользователей ради улучшения Cortana

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С помощью голосового ассистента Cortana и Skype Translator подрядчики сбирали голосовые данные и просушивали разговоры пользователей.

Ранее в прослушке были уличены компании Facebook и Apple, после чего им пришлось судиться и выплачивать огромные суммы штрафов. Посмотрев на последствия, компании Amazon и Google решились на открытое заявление о том, что они нанимают подрядчиков, которые занимаются сбором и обработкой голосовых сообщений своих пользователей. Компания Microsoft пошла дальше и не только призналась в прослушке голосовых записей пользователей, но и сделала их обработку нормальным процессом работы ОС Windows. Каждая из признавшихся компаний утверждает, что занимается прослушкой голосовых записей только ради улучшения голосового ассистента или какого-нибудь другого сервиса. Вот так и Microsoft подслушивает пользователей только ради улучшения Cortana.

Разработчиками были внесены изменения в раздел FAQ для всех продуктов производителя. Это было сделано с целью внесения большей ясности для пользователей продукции от Microsoft. Теперь в информации о конфиденциальности указано следующее: «Когда вы говорите с Cortana или другими приложениями, использующими голосовые сервисы Microsoft, компания сохраняет копию вашей аудиозаписи».

Таким образом, Microsoft смогла не только выйти сухой из воды, в отличие от ее конкурентов – Facebook и Apple, но и выставить все так, как будто прослушка и сохранение разговоров пользователей является обязательным и необходимым процессом работы Windows и других продуктов. Возможно, череда признаний касательно прослушивания пользователей делается для того, чтобы ажиотаж вокруг данной темы утих и люди начали воспринимать нарушение конфиденциальности как что-то само собой разумеющееся. Судя по всему сейчас Microsoft именно такой политики и придерживается.