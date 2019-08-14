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Россияне договариваются о предустановке софта «пожирателя памяти» на новые смартфоны китайцев.

Новый виток дружбы Китая и России развивается через сферу IT. MAIL.RU GROUP ведёт переговоры о внедрении программного обеспечения на технику Huawei. В первую очередь холдинг заинтересован в предустановке своих программ на новые смартфоны китайцев.

В Сети считают, что такое решение не приведёт ни к чему хорошему, ведь Mail.ru «убьет» смартфоны Huawei собственными приложениями пожирающими память. Компания имеет негативную репутацию в России, ведь она успела испортить Вконтакте и ряд других проектов.

Также пользователи помнят вирусные установки приложений Mail.ru и «нашумевший» браузер Амиго. По мнению Сети, Huawei ожидает Амиго 2.0, тормозящий даже флагманские смартфоны на базе новой операционной системы Harmony OS.

В настоящее время Huawei активно ищет союзников на российском рынке. Китайский производитель обзавёлся санкциями от правительства США и теперь ему приходится находить альтернативных производителей на дружественном российском рынке.

Смартфоны Huawei и суббренда Honor востребованы у россиян, ведь за приемлемый ценник покупатели получают сбалансированное устройство с флагманской начинкой. Представительство Huawei подтвердило сближение с российским рынком и ряд совместных проектов с Яндекс.

На новых устройствах Huawei и Honor будет предустанавливаться голосовой помощник Алиса. Также стало известно о совместной разработке сервиса карт и навигации, заменяющего Google Maps. Пресс служба Huawei активно подтверждает совместные проекты с Яндексом, но комментариев по поводу работы с Mail.ru еще не поступало.

Министерство цифрового развития, связи и коммуникаций РФ сообщает, что Huawei готовы к комплексным предложениям по работе в России. Такой шаг положительно повлияет на развитие бизнеса и IT.

Huawei является одним из передовых разработчиков в сфере телекоммуникаций и развития сотовых сетей. Такое тесное сотрудничество продвинет внедрение 5G по России и позитивно скажется на ценниках китайской продукции.