Система распознавания лиц от Amazon сможет определять страх

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Дотошный анализ лица поможет системе распознать страх, говорят разработчики.

Приложение, получившее название Rekognition, предлагает широкий спектр инструментов для обнаружения, анализа и распознавания лиц на изображениях и видео. Это один из нескольких сервисов, предлагаемых разработчикам в рамках облачной инфраструктуры Amazon Web Services. «Мы улучшили точность определения эмоций - для всех семи: «счастливый», «грустный», «сердитый», «удивленный», «отвращение», «спокойный» и «растерянный», а также добавилт «страх», - рассказывают представители Amazon. Это достигается путём тщательного сканирования и изучения искусственным интеллектом лица. При наличии таковых программа может возпользоваться также фотографиями из фото-галереи пользователя, чтобы провести сравнительный анализ.

Помимо других улучшений точности и функциональности, розничный гигант обновил свой инструмент для лицевого анализа и повысил точность определения пола.

Следует отметить, что Amazon обновил программное обеспечение также и для того, чтобы иметь возможность обнаруживать материалы со сценами насилия, где будут присутствовать кровь, раны, оружие, телесные повреждения, трупы, а также материалы сексуального характера.

В то время как цель приложения исключительно практическая и должна будет использоваться в иделе в целях безопасности, чтение эмоций человека по его чертам лица может ошибочно выдать невиновных за преступников, не говоря уже о возможности дискриминационных и расовых предубеждений. Эксперты опасаются, что приложение может стать причиной ложных совпадений и даже арестов.

Некоторые организации по борьбе с социальным неравенством уже забили тревогу, ведь Amazon собирается продавать свою технологию правительству.