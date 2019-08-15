Samsung понял свою ошибку и преходит на графеновые батареи

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К 2020-2021 году компания полностью откажется от литий-ионных батарей.

Корейский производитель Samsung всерьёз задумался о модернизации своих изделий. Суть обновления заключается в переходе от привычных для всех литий-ионных батарей гаджетов на графеновые. Главной проблемой является затратность самого перехода. На данный момент производитель уже использует новую технологию, но к 2020-2021 году планируется полный переход на графен.

С 2004 года, когда графен был открыт для сферы производства смартфонов, его принято сличить самой лучшей альтернативой литий-ионным аккумуляторам. К основным преимуществам такой батареи следует отнести быстры заряд (за 30 минут); маленький размер; долговечность. Также углеродная батарея имеет и свои недостатки. Среди них можно выделить маленькую емкость, а также дорогое производство по сравнению с литий-ионным аналогом.

Отдельно стоит отметить тот факт, что такие графеновые практически не нагреваются. После инцидента со взрывом батарей смартфонов, который произошёл с компанией несколько лет назад, Samsung понял свою ошибку и теперь преходит на графеновые батареи. Такой апгрейт позволит раз и навсегда решить проблему вздутия и взрыва опасных литий-ионных аккумуляторов.

Как уверяют в компании, безопасность пользователей продукции – прежде всего. Если производителю удастся таким образом модернизировать свою продукцию раньше конкурентов, то это обеспечит хорошие продажи и позволит компании оставаться в лидирующем положении. Кроме того, в случае успеха компания сможет в ближайшее время окупить все свои затраты.