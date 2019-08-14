Huawei нанимает петербургских разработчиков чтобы обойти Samsung

Сегодня, 20:10

Отечественный стартап позволит китайскому гиганту развиться в области дополненной реальности.

Компания Huawei продолжает удивлять поклонников своей продукции новыми изменениями, развиваясь несмотря на давление санкций США. Российский рынок стал для компании отличным плацдармом для завоевания мирового рынка смартфонов, что потихоньку уже становится заметно, так как компания набирает стремительные обороты, объявляя о запуске новых сервисов и заключении новых сотрудничеств.

Одним из таких стали новые взаимоотношения с петербургской компанией Piligrim XXI, разработчики которой специализируются на всём что касается дополненной реальности. Их главной гордостью является платформа SDK Arcona, позволяющая распознавать объекты в реальном окружении и отображать их в дополненной реальности, улучшая многие аспекты вроде навигации, реконструкции мест и события, проведение образовательных и развлекательных мероприятий.

Силами петербургских разработчиков Huawei наверняка удастся обойти в этом аспекте Samsung, которые хвастались возможностями AR-приложений на презентации Galaxy Note 10. Как можно заметить, китайский гигант потихоньку начинает выстраивать собственную экосистему, предлагая альтернативную ОС для смартфонов и разные сервисы, вроде Huawei Музыка или анонсированной Карты. Вполне возможно, что такими темпами компания сможет предложить лучшие услуги и устройства, сместив и других именитых конкурентов.