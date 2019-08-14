Google оскорбили пользователей Windows 10 рекламой Chromebook

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Настольную ОС сравнили разваливающимся автомобилем, который уже ничто не спасёт.

Соперничество именитых брендов – явление очевидное. Однако иногда некоторые конкуренты позволяют себе не просто нахваливание многочисленных достоинств собственной продукции, но и недвусмысленное унижение недостатков конкурентов. Примерно такая ситуация произошла с новой рекламой Chromebook, всячески высмеивающей страх перед чем-то новым.

По ходу видеоролика американский актёр и телеведущий Билл Най (Bill Nye) проводит различные аналогии между «новыми, быстрыми и удобными» Chromebook и другими морально устаревшими ноутбуками. При этом прямым текстом никакие другие бренды и операционные системы не называются, что, конечно, частично спасает положение компании.

Тем не менее, в определённый момент актёр обращается к старенькому автомобилю, с которым они «прошли через многое», и хлопает его по капоту, после чего бампер с номерами WNDWS демонстративно отваливается. Конечно же, догадаться, что означают эти буквы не составит труда, ведь сделано это было нарочно.

Таким образом Google не только подшутили над своими конкурентами в сфере ОС, но и оскорбили пользователей Windows 10. Это можно понять по однозначной реакции в Сети, так как многие не считают операционную систему Microsoft старой и настолько плохой, какой её описали в ролике. Да, Windows 10 пережила волну «кривых» патчей, но компания не перестаёт совершенствовать своё детище, активно внедряя новый функционал, параллельно дорабатывая имеющийся.