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На Amazon и Walmart можно приобрести IPad Air 2019 года со скидкой до 3,395 рублей, а модель Apple Watch Series 3 Cellula доступна всего за 14,953 рублей.

В интернет-магазине Amazon продукция от Apple получила большие скидки. Теперь любой желающий может приобрести IPad Air 2019 года со скидкой до 52 долларов. Сама по себе модель оснащена 10,5" дисплеем Retina с технологией True Tone, а также в устройство внедрен чип A12 Bionic с поддержкой Touch ID. Что касается камеры, то 8 и 7 Мп с автономной работой до 10 часов обеспечат удобное использование устройства. Также доступна поддержка Apple Pencil, которая приятно дополняет все вышеперечисленные характеристики.

Еще один девайс по большой скидке, который можно найти на Walmart – Apple Watch Series 3 GPS + Cellular. Скидка на смарт-часы составляет 150 долларов, что позволяет покупателям приобрести модель почти на 10 тысяч дешевле. Данный девайс оснащен следующими примечательными новшествами: водонепроницаемость, а также возможность принимать и осуществлять звонки, отвечать и отправлять сообщений в любом месте, где бы вы не находились.

Вот так Apple распродаёт часы и планшеты по рекордно низкой цене, что лишает производителя солидности, которая была ему присуща раньше. Это и не удивительно, ведь дела у компании идут не очень хорошо, поэтому с помощью больших скидок Apple вынуждена привлекать новых покупателей. Возможно, это какая-то особая стратегия, которая в дальнейшем позволит компании вновь попасть в топ, или же обанкротиться окончательно.