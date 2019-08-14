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Цукерберг вынужден сливать данные после «обмана» с прослушиванием голосовых сообщений пользователей.

На слушании перед Конгрессом США глава Facebook Марк Цукерберг отрицал сохранение и анализ голосовых сообщений пользователей. Цукерберг сообщил, что Facebook не использует такие данные для рекламных исследований и это всё является «теорией заговора».

Однако в августе 2019 года компания призналась в том, что собирала голосовые сообщения и передавала их подрядчикам, для расшифровки. Аналитики считают, что власти США раскрыли обман и запросили у Facebook оплату в виде дактилоскопии.

WhatsApp (принадлежащий Facebook) начал поддерживать разблокировку с помощью отпечатков пальцев. Популярный мессенджер добавил такую функцию в iOS в феврале, а теперь разблокировка доступна и в бета-версии WhatsApp для Android.

Эксперты по IT-безопасности считают, что Facebook собирает отпечатки пальцев для правительства США. Прошлогодняя утечка личных данных пользователей уже привела к рекордному штрафу в виде $52 млрд и теперь Facebook приходится намеренно делиться данными с властями.

Facebook утверждает, что дактилоскопия не отправляется на американские сервера и хранится только на смартфоне, но компанию слишком часто ловили на лжи. Bloomberg отмечает, что политика конфиденциальности Facebook крайне расплывчата.

В соцсети заверяют, что для расшифровки аудиосообщений использовались только записи пользователей, давших согласие на это, однако в договоре таких строк нет.

Учитывая постоянную ложь, ненадёжных подрядчиков и подозрения в сотрудничестве с властями, пользователям стоит задуматься об отказе от продуктов Facebook (WhatsApp, Instagram).

Ранее от практики расшифровки голосовых сообщений пользователей третьими лицами отказались Apple и Google. Компании признали это неэтичным и опасным, а также пообещали сделать алгоритмы более открытыми для людей.