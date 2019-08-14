Взрывной MacBook Pro вызвал не меньше ажиотажа, чем Galaxy Note 7

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Ноутбуки реализованные с 2015 года по февраль 2017 года опасны, поэтому компания вынуждена отозвать партию, а в аэропортах некоторые модели будут изыматься.

Стало известно, что некоторые модели ноутбуков от всемирно известного бренда Apple несут угрозу их владельцам. Компания опубликовала информацию о том, что в 15-дюймовых MacBook Pro 2015-2017 годов выпуска есть угроза взрыва батареи по причине сильного перегрева. Сейчас производитель отзывает всю партию ноутбуков и предлагает владельцам бракованных изделий заменить их старый ноутбук на новый в течение 14 дней.

Не только ожидание замены устройства может вызвать неприятности у поклонников продукции от Apple. После официального заявления компании о грозящей опасности девайсов, Федеральное управление гражданской авиации США ввело ограничение на провоз бракованных моделей на борту самолёта как в качестве ручной клади, так и в составе общего багажа.

На текущий момент уже четыре крупных авиакомпании занимаются отслеживанием провоза этих устройств. Однако, основываясь на предыдущем опыте, когда с аналогичной проблемой столкнулся смартфон Samsung Galaxy Note 7, далеко не каждая авиакомпания серьёзно подходит к такому роду проблемам. Неполадки с батареей смартфона привели к госпитализации нескольких владельцев гаджета, а также был зафиксирован случай взрыва прямо на борту самолета. Поэтому взрывной MacBook Pro вызывает не меньше ажиотажа, чем Galaxy Note 7.

Пользователи серьёзно обеспокоены, ведь MacBook Pro с испорченной батареей внешне ничем не отличается от нормально функционирующего девайса. Проверить устройство на наличие брака можно только при помощи серийного номера по интернету, чего большинство авиакомпаний делать не будут. А провозить ноутбук с собой или нет будет решать сам пользователь MacBook Pro. Таким образом, вся ответственность будет ложиться на владельца ноутбука. А это значит, что от угрозы взрыва устройства никто не застрахован.