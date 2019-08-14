Сегодня, 10:59

В 2018 году в Instagram появилась функция съемки сторис с расширенной реальностью, а в 2019 году была запущена открытая версия нового сервиса Spark AR.

После того, как компания Facebook официально стала обладателем приложения Instagram, проблемы безопасности стали распространяться на пользователей последнего. Однако, чтобы не концентрировать внимание аудитории только на негативных событиях, разработчиками было решено запустить открытую бета-версию нового сервиса Spark AR. С помощью нововведений пользователи смогут самостоятельно создавать AR-маски для своих сторис.

Ранее такая возможность была исключительно у разработчиков, а теперь каждый желающий может проявить все свои таланты и создать нечто особенное. Чтобы все пользователи могли освоить новые функции, на официальном сайте специалистами Instagram была опубликована вся необходимая информация об обновлённом сервисе, а также пошаговая инструкция и обучающий контент для создания собственных AR-масок. В добавок ко всему, пользователям предоставлена галерея эффектов, куда они смогут сохранять понравившиеся им маски после завершения их создания.

Как бы там не было, обновление сервера Spark AR не сможет в полной мере отвлечь пользователей от нынешних проблем с «трещинами» в системе безопасности как приложения Instagram, так и социальной сети Facebook. Таким образом, Instagram хочет срыть проблемы безопасности за новыми AR-масками. Даже если у разработчиков получится таким образом привлечь внимание пользователей к новой «фиче», но конфликты вокруг приложения и социальной сети не утихнут, то даже самые интересные модернизации не спасут положение.