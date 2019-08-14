Смартфоны Huawei с 5G окажутся дороже конкурентов

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Причиной стал модем Balong 5G, стоимость которого выше, чем у аналога от Qualcomm.

В этом году Huawei сообщали о своём чипе Balong 5000, который стал первым коммерческим 5G модемом в мире. Китайская компания создаёт собственные варианты американских компонентов, чтобы не потерять рынок из-за торговой войны США и Китая.

У компании получилось ускорить разработку модема, но у чипа появились проблем. В первую очередь, габариты Balong 5000 больше на 50%, чем у конкурента X50 от Qualcomm. В использовании ОЗУ тоже отставание – требуется 3 Гб. Третий недостаток – нет поддержки микроволновых 5G сетей. Несмотря на эти промашки, Huawei уже описали как компанию, выявляющую будущие проблемы этих чипов.

Расчёт компании на работу сразу с 2G/3G/4G/5G сетями с помощью 1 чипа сыграет положительную роль. У Huawei для экспериментов есть только одна модель смартфонов, куда установят Balong 5000 – Mate 20 Х 5G. Так как модель построена на базе Kirin 980, который содержит свой модем для доступа к сетям вплоть до 4 поколения, это делает 4G модем бесполезным. Заменить нельзя, поэтому пространство внутри смартфона уменьшается, а цена возрастает. По характеристикам Mate 20 X 5G в полтора-два раза хуже предшественника.

Желание Huawei стать пионерами 5G отрасли загоняет их в жёсткие условия и это выливается в более дорогую цену смартфонов по сравнению с гаджетами конкурентов.