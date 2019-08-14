Учёные создали датчик для измерения чистоты выхлопов автомобиля

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Он позволит не только рассчитать уровень загрязнённости, но и определить размер налогов для водителя.

Одной из главных угроз здоровью современного горожанина остаётся загрязнение воздуха. Старания автопроизводителей по снижению опасных примесей в выхлопе не успевают стремительно растущий мировой автопарк. Британские учёные создали датчик для моментального измерения чистоты выхлопов проезжающего автомобиля.

Датчик разработан в рамках проекта Horizon 2020 CARES, цель которого — снижение концентрации выбросов в городах. По словам руководителя Института электронных сенсорных систем Граца Александра Бергманна, их датчик измеряет структуру выхлопа вплоть до элементарных частиц.

Суть проекта в ограничении выбросов в определённых районах. К примеру, датчики могут устанавливаться перед въездом в экологичные зоны, ограничивая движение «грязных» автомобилей. Также технология сможет определить автомобили, в которых постороннее вмешательство привело к повышению концентрации выбросов.

В основе технологии лежат модифицированные камертоны, которые получают сигнал от лазерного импульса. Если луч улавливает переизбыток вредных веществ, датчик начинает «петь» в прямом смысле этого слова. Пока датчик существует лишь в опытном образце, а саму технологию необходимо протестировать. По мнению доктора Бергманна, производство серийных версий датчика начнётся не ранее 2022 года.