YouTube разбивает семьи российских пенсионеров

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Всё больше пожилых блогеров находят новых жён с помощью Сети.

Стремительное внедрение социальных сетей в человеческую жизнь заставляет психологов строить пессимистичные прогнозы. По мнению экспертов, жизнь в Сети мешает подросткам адаптироваться к «оффлайн-реалиям». Вместе с тем, негативное влияние виртуальной жизни сказывается и на взрослых людях, а YouTube разбивает даже семьи российских пенсионеров.

Так, 65-летний пенсионер Тахир Холматов попал под сокращение, оказавшись безработным. Мужчина тяжело переживал ощущение своей ненужности, пока жена Холматова не купила ему ноутбук. По мнению женщины, этим она отвлекла супруга от грустных мыслей. Замысел оказался правильным — Тахир Холматов завёл видеоблог на Youtube, где снискал популярность. Более того, одна из поклонниц мужчины приглянулась ему, после чего тот ушёл из семьи.

Похожая история произошла и с Константином Воробьёвым — мужчина решил открыть своей жене мир социальных сетей, зарегистрировав её в «Одноклассниках». Жена Воробьёва настолько увлеклась новшеством, что «реальное» общение супругов сократилось до бытовых разговоров. Как позже выяснилось, женщина нашла страницу своего первого возлюбленного, к которому вскоре ушла.

Психологи считают, что взрослые люди сильнее подвержены деструктивному влиянию социальных сетей. Человек, проживший в браке долгие годы, постоянно сталкивается с неизбежными бытовыми проблемами, противоположностью которых кажется виртуальная жизнь. В профилях соцсетей люди видят тщательно отобранные фотографии, и заметки об успехах и положительных вещах. Всё это создаёт ложную картину, вынуждающую людей разрушать многолетние связи.