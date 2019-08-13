Umidigi X – смартфон за $200 превзошёл Galaxy S10

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Оптический датчик отпечатка оказался быстрее, чем дактилоскоп смартфона за 1000 долларов.

В перечень оснащения современных смартфонов прочно вошёл датчик пальцев. Это устройство помогает надёжно защитить личные данные пользователя. Современные флагманы отличаются сканером отпечатков, размещённым под экраном. Такое решение позволяет освободить место на корпусе, и упростить задачу дизайнерам. Правда, наличие подэкранных датчиков существенно влияет на стоимость смартфона. В компания Umidigi решили изменить это, выпустив доступное устройство с подэкранным датчиком.

Так, модель Umidigi X — это смартфон за $200 получивший датчик отпечатков под матрицей. Представители производителя утверждают, что сенсор пальца новинки превосходит датчики флагманских смартфонов. Устройство получило дактилоскоп от Goodix, который также устанавливается в модели Huawei, Xiaomi и OnePlus.

Оптический сканер отпечатков Goodix распознаёт рельеф пальца с помощью 2D-фотографии большого пальца, а флагманы Samsung используют ультразвуковой принцип — волны отражают рисунок пальца, создавая его 3D-модель. Корейские маркетологи заявляют, что их устройство безопасней, хотя на практике это не удалось доказать. В то же время, оптические сканеры работают быстрее.

Так, сканер Umidigi X работает на 35% быстрее прошлых моделей, а площадь распознавания отпечатка увеличилась вдвое. Также производитель заявляет, что способность распознавания в экстремальных условиях (влага, загрязнения, низкая температура) улучшилась на 30%.

Иначе говоря, Umidigi X — это бюджетный смартфон за $200 который превзошёл Galaxy S10 и Note 10 по уровню биометрической безопасности. Помимо этого, Umidigi X получил 6,3-дюймовый AMOLED-дисплей и тройную камеру (48+8+5 Мп). За производительность отвечает чипсет MediaTek Helio P60 c 8-ядерным процессором, и 8 Гб оперативной памяти.

Продажи новинки начнутся в официальном магазине Umidigi на AliExpress, а ориентировочная стоимость не превысит 200 долларов. Более того, первые 1000 покупателей получат беспроводные наушники в подарок.