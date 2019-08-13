В США вступил в силу запрет на приобретение оборудования Huawei

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Кроме Huawei в список запрещённых попали пять компаний, включая «коллег» из ZTE.

Торговая война США с Китаем нарастает, несмотря на недавнюю «оттепель». После отдельных ограничений для крупнейших производителей электроники из КНР, администрация Трампа закрыла государственный рынок для китайцев. Так, в США вступил в силу запрет на приобретение оборудования шести производителей, включая Huawei и ZTE.

Запрет, обнародованный в прошлую среду, запрещает любому Федеральному агентству США покупать технологическое оборудование от указанных производителей. Более того, запрет распространяется на китайские компоненты, которые могут быть в устройствах, произведённых в третьих странах. Данное ограничение действует в рамках закона об обороне, одобренного Конгрессом в начале года.

Стоит отметить, что в законе оставили лазейки, которые позволят покупать китайские компоненты — несмотря на запрет. К исключениям относится разрешение директора разведки или Агентства национальной безопасности.

Пока запрет прокомментировали только юристы Huawei, подчеркнувшие неправомерность действий американской стороны. По мнению китайцев, речь идёт не об угрозе для США, а о попытках повлиять на растущее могущество Китая. Юристы IT-гиганта намерены оспаривать решение в Конституционном суде США.

Напомним, подоплёкой к ограничениям со стороны США стали обвинения китайских корпораций в сотрудничестве с разведкой Китая. Ранее Huawei запретили использовать наработки американских производителей — в частности, процессоры Qualcomm и сервисы Google.После непродолжительной паузы запрет начнёт действовать в середине августа.