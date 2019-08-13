Эксперт рассказал, почему новая ОС от Huawei станет «геморроем» для россиян

Сегодня, 14:30

Huawei всех обманывает, и в новой ОС не будет приложений от Google и Facebook, включая YouTube и Instagram.

Harmony OS — именно такое название китайский IT-гигант презентовал на конференции HDC-2019. Операционная система (ОС) будет на телевизорах, часах, «умной» технике и даже в одежде. Смартфоны на российском и европейском рынке оказались в их числе. Эксперты пророчат Harmony будущее Windows Phone, соответственно, никакое. Ведь компании запретят использовать ПО из США, Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube не будет в этих смартфонах. Так почему россияне должны это покупать? Стоимость смартфона на Harmony OS окажется такой же, как и на Android. Выходит, платить надо лишь за уникальность китайской разработки. Эксперты подчеркнули, что у такой ОС нет будущего на смартфонах и по всей видимости новинка будет использоваться исключительно в часах, «умной» технике. Но Huawei продолжает вести переговоры с российскими компаниями, среди которых Яндекс.

Это делается для того, чтобы в Harmony OS встроить «Алису» — голосовой помощник, как альтернативу Google Assistant. В таком случае покупатель получит смартфон с отечественным уязвимым ПО. Зачем такой геморрой, если можно взять уже проверенную оболочку? В современном мире iOS 13 и Android стали одинаковыми, и поэтому выбирать можно любую ОС, кроме непроверенных как Harmony OS. С 13 августа вступил в силу закон о запрете американским чиновникам приобретать продукцию Huawei, и теперь компания будет идти на любой обман покупателей, чтобы не стать банкротом. Но не стоит верить лишь красивому названию, важно думать головой при выборе ОС на смартфоне, считают аналитики.