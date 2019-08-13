110 градусов: Видеокарты Radeon RX 5700 XT портят жёсткие диски

В AMD заявляют, что с видеокартой всё в порядке.
Продаваясь уже в течение месяца, видеокарта AMD Radeon RX 5700 XT показывает хорошую производительность с полной поддержкой 1440р. Однако, рекордно высокая температура нагрева видеокарты (до 110 градусов по Цельсию) вызывает всё больше волнений у покупателей. Жалобы на поломку остального железа в компьютере из-за критической температуры видеокарты были лишь вопросом времени. Первым под удар попал жёсткий диск типа SSD, который перестаёт восприниматься системой после интенсивной игровой сессии.
В предоставленной пользователем сборке своего ПК числится та самая Radeon RX 5700 XT. А от её ненормальной температуры пострадал SSD-накопитель серии Intel 660p.
Редакция «VistaNews» пришла к выводу, что виной этому действительно является видеокарта, поскольку остальное железо не приспособлено к таким «горячим соседям». В частности это касается не только данного SSD, но и подобных накопителей в целом. Обладая большей скоростью работы и устойчивостью к внешним повреждениям, чем HDD-накопители, SSD менее износостойкие, что и подтвердилось на рассматриваемом сейчас примере. Разумеется, в AMD заявляют, что с их видеокартой всё в полном порядке. Наиболее интересной является фраза о том, что Radeon RX 5700 XT предоставляет «высокие характеристики и надёжность».
Однако, реальность такова, что данная скорее экспериментальная видеокарта не адаптирована под рынок остального компьютерного железа - рабочая температура в 110 градусов никак не является нормой.
Исходя из этого, с покупкой данной видеокарты стоит как минимум повременить, хотя бы потому, что видеокарты Radeon RX 5700 XT своей температурой способны портить другое железо, в частности жёсткие диски. Фанаты AMD могут запросто найти не менее производительную альтернативу в других линейках фирмы, а не столь привередливым стоит взглянуть в сторону конкурентов из Nvidia.