Huawei вынудил Минкомсвязи выбрать китайские частоты для 5G из-за мести США

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Американские IT-гиганты как Apple и Google могут отказаться поддерживать новые частоты.

Торговая война США и Китая продолжается и даже вовлекает новые страны. Так на стороне азиатов оказалась Россия. Теперь для китайской компании Huawei открываются новые возможности. Они уже собираются тестировать российскую «Аврору» — аналог Android для смартфонов, а теперь принудительно «предлагают» ввести китайские частоты для сетей 5G в РФ. Причём выбор 4,4-4,99 ГГц в качестве частот 5G может замедлить развитие сетей, ведь в мире все ориентируются на 3,4-3,8 ГГц. В этом случае партнёрами выступят только Китай и Япония.

Даже аргумент привели — в ближайшие 5 лет наличие иностранных аналогов не предвидится, поэтому можно и китайский формат выбрать. Российские операторы связи выступают против. Так как все ориентированы на 3,4-3,8 ГГц, другие частоты приведут к удорожанию инфраструктуры и замедлению её строительства. Да и сотрудничество с другими странами по высокоскоростным сетям будет затруднено. Хотя в Минкомсвязи пообещали разобраться и придумать, как решить этот вопрос. Получается, что Россия уходит постепенно из-под влияния западных технологий, но вместе с тем попадает под влияние Китая, так как своих конкурентоспособных аналогов не предлагается. Возможно, в будущем Россия станет местом торговых разборок между США и Китаем — они сюда свою «боевую» продукцию пришлют, проверят что лучше и будут этими результатами друг с другом меряться, а мстить друг другу тоже будут именно на российской местности.