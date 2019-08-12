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OnePlus 7T Pro предлагает лучшую функциональность за аналогичную цену. Смартфон представят 15 октября.

Инсайдер под ником Max J назвал дату презентации OnePlus 7T. Устройство презентуют в октябре — как и его предшественника. По мнению экспертов, устройство сохранит функциональность флагманского 7 Pro в компактном корпусе. Аналитики предположили, что новинка от OnePlus «похоронит» iPhone осенью — даже при сравнимой цене «китаец» превзойдёт iPhone 11R по оснащению.

Ранее в китайской сети Weibo появились снимки загадочного аппарата OnePlus, в котором эксперты «опознали» новую модель. Новинка полностью повторяет дизайн флагмана. Более того, на фото нет отверстия для селфи-камеры, что говорит о наличии выдвижного модуля с объективом. Дисплей 7T Pro тоже создан «по мотивам» флагмана — с изогнутыми гранями и отсутствием вырезов.

На основе утечек специалисты портала Tech Radar предположили, что «начинка» смартфона даже превзойдёт уровень OnePlus 7 Pro. Не исключено, что устройство получит флагманский чипсет Snapdragon 855 Plus, «разогнанный» до 2,96 ГГц. Напомним, модель 7 Pro получила «обычный» Snapdragon 855. Второй особенностью станет матрица с частотой обновления в 90 Гц — вместо стандартных 60 Гц. Это повысит плавность отображения интерфейса, и улучшит изображение в динамичных играх и при просмотре видеороликов.

Стоимость новинки пока держат в секрете, но инсайдеры намекают на ценник, сравнимый с iPhone XR и Galaxy S10e. При этом One Plus 7T Pro получит лучший дисплей и чипсет, которым могут похвастаться лишь игровые смартфоны и новейшие флагманы. Если к этому добавить компактные размеры и ёмкий аккумулятор, то целесообразность выпуска iPhone 11R окажется под вопросом.