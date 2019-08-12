Хакер раскрыл секрет, как любой динамик превратить в звуковое оружие

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Смартфоны, колонки, телевизоры, и прочие гаджеты теперь опасны. Мы разобрались, к чему это приведёт.

Британский этичный хакер провел расследование, в ходе которого обнаружил опасную уязвимость всех устройств, способных воспроизводить звук. Мэтт Уиксли сообщил, что для взлома потребуются любой «умный» гаджет с динамиком — колонки, ноутбуки, смартфоны и им подобные, а также общее Wi-Fi подключение. Этого простого набора достаточно, чтобы злоумышленник смог добраться до гаджета и превратить его в звуковое оружие. Однако не ко все устройствам можно подключиться удаленно, некоторые требуют непосредственного физического взаимодействия, что немного усложняет задачу.

Специалист провел ряд экспериментов, в ходе которых из-за звукового воздействия даже сгорело само устройство, но никто из людей не пострадал. Тесты с живыми подопытными проводились с использованием лишь безвредных частот, тогда как воздействие вредного диапазона фиксировали датчики.

Уиксли отправил результаты в ряд компаний, чтобы они могли как можно скорее избавиться от уязвимостей в устройствах. Отчет раскрыл опасную правду: мошенники могут использовать динамик гаджета против самого владельца, превратив его в средства шантажа. Помимо банальной прослушки и шпионажа, преступники могут запугивать неопытных владельцев, буквально пытая их опасными частотными колебаниями, и впоследствии получить вознаграждение за прекращение мучений. Такой шаг не кажется фантастическим, так как для взлома не требуется много времени — всего лишь небольшая переделка программы по поиску повреждений в «умной» гарнитуре и включенный Bluetooth.