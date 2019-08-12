Миллионы бюджетных Android-смартфонов продаются с вирусами

Сегодня, 06:05

Предустановленные вирусы нашли на новых смартфонах.

На прошедшей в Лос-Анжелесе конференции по компьютерной безопасности Black Hat обнаружили ещё одну серьёзную ошибку. Как рассказали, предустановленное вредоносное ПО опасно не только своим наличием, а тем, что его очень трудно обнаружить. Раньше вирусы распространялись через приложения в Play Store, но этот новый вид стал действительно опасным. В том числе, такие вирусы могут загружать своих «товарищей» в скрытом режиме, пока экран выключен и пользователь ничего не заподозрит.

Google сделала свой Android с открытым кодом, что хорошо послужило инновациям, но третьи стороны получили в руки возможность скрыть вредоносный код внутри приложений, устанавливаемых ещё на заводе. Новые смартфоны могут нести в себе до 400 программ о которых люди даже не подозревают.

Мэдди Стоун, исследователь безопасности в команде Project Zero, рассказал, что такие вредоносные приложения могут нанести огромный вред устройству, поэтому нужно сконцентрироваться на пересмотре приложений, их проверке и дальнейшем анализе. По словам экспертов, пострадали миллионы смартфонов. Точное число — около 10 миллионов.

К сожалению, «открытость» Android как раз позволила сэкономить бюджетным смартфонам цену и подвергла их угрозе заражения вредоносным ПО. Поэтому смартфоны для бюджетных сегментов рынка продаются с уже предустановленными вирусами. По исследованиям, в безопасности оказались смартфоны от Google, Samsung и LG.

Впрочем, такая новость на фоне разрастающейся торговой войны США и Китая, куда попала ещё и компания Huawei, которую в докладе сочли третьей стороной, выглядит довольно логично. Противника нужно бить со всех сторон. Правда в этом случае есть шанс, что подумают о пользователях и Google закроет подобные «дыры» во всех версиях своей ОС, которая может взаимодействовать с такими опасными программами.